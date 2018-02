São Paulo empresta zagueiro recém-promovido da base para o CSA

No dia do duelo decisivo entre São Paulo e CSA, pela Copa do Brasil, o time paulista acertou o empréstimo do zagueiro Rony, de 20 anos, recém-promovido da baae, para o clube alagoano. O jogador deve se apresentar na nova equipe ainda nesta semana e fica em Maceió até dezembro.

+ São Paulo enfrenta CSA por vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Rony atuou uma vez pelo time principal do São Paulo, na derrota por 2 a 0 para o São Bento, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista deste ano, quando o técnico Dorival Junior optou por escalar seus reservas e Rony fez dupla com Aderllan.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O zagueiro integra uma estratégia da diretoria do tricolor para dar "rodagem" a atletas que estão no planos do clube para o futuro. Emprétimos como o de Rony ainda podem acontecer para outros jogadores do elenco.

Pesou na negociação o fato de Dorival já ter outras seis opções para a zaga: Rodrigo Caio, Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Aderllan, além de Militão, que atua improvisado na lateral direita, mas é zagueiro de origem.

Para 2018, Dorival promoveu o zagueiro, o goleiro Lucas Paes, Marquinhos Cipriano, Pedro Augusto, Paulo Henrique, Paulo Boia, Gabriel Sara e Bissoli. Outros nomes da base, como Jonas Toró e Igor Gomes, também estão no radar do treinador.