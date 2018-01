São Paulo encaminha venda do volante Maicon para o Grêmio

O São Paulo já tem encaminhada com o Grêmio a venda do volante Maicon, que passou a última temporada emprestado ao clube gaúcho. A negociação deve render R$ 4,5 milhões aos cofres do clube Morumbi, naquele que deve ser a primeira venda fechada pela diretoria nesta janela de transferências.

Maicon chegou ao São Paulo em 2012 e deixou o clube em março deste ano. Pesou para sua saída as reclamações de parte da torcida com seu rendimento. No Grêmio, tornou-se titular absoluto e se sentiu à vontade na nova equipe.

"Maicon quer ficar em Porto Alegre mesmo no ano que vem. As conversas estão evoluindo bem", disse o empresário do jogador, Eduardo Uram. O volante tem ainda como atrativo para continuar no Sul a possibilidade de disputar a Copa Libertadores já a partir da fase de grupos.

Nas primeiras conversas, o clube gaúcho chegou a oferecer a troca de Maicon por dois jovens das categorias de base, opção recusada pelo São Paulo. A conversa agora se concentra no valor e no parcelamento do montante do dinheiro. O time paulista tem como opções entre os volantes no atual elenco Thiago Mendes, Hudson, Wesley e João Schimidt.