São Paulo encara jogo de alto risco São Paulo pode alcançar a semifinal da Copa do Brasil e ficar perto de realizar um velho sonho, o de voltar à Copa Libertadores da América. Um tropeço, porém, contra o Goiás, nesta quinta-feira, no Morumbi, trará grande prejuízo não só ao time, mas principalmente ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que será considerado o vilão da história por boa parte dos cardeais do clube. Ele perdeu, nas últimas semanas, apoio de alguns conselheiros, que acham que o dirigente está falhando ao demorar para definir o substituto de Oswaldo de Oliveira, demitido há quase duas semanas. Os críticos do presidente são-paulino acreditam que a equipe não poderia disputar um jogo tão importante com treinador interino no banco, sem um profissional renomado e experiente para passar confiança e tranqüilidade ao grupo. Gouvêa, contudo, não mostra preocupação. Vem dizendo que está satisfeito com o trabalho de Roberto Rojas. Nesta quarta-feira, o novo diretor de futebol, Juvenal Juvêncio, avisou que o clube não tem pressa para definir o técnico. Juvêncio terá autonomia para trabalhar no futebol, enquanto Gouvêa usará parte do tempo para iniciar a arrancada rumo à reeleição. O título da Copa do Brasil tem peso dobrado, dizem os são-paulinos. Além de garantir vaga para a Libertadores, levará calma ao ambiente para a seqüência no longo Campeonato Brasileiro. Mas, embora seja favorito diante dos goianos, o time paulista não terá missão tão fácil. No primeiro confronto, na semana passada, houve empate por 0 a 0. Se o resultado se repetir, a decisão irá para os pênaltis. Um empate com gols favorece o adversário. ?Vamos jogar só pela vitória, sabemos que precisamos ganhar?, comentou o meia Ricardinho, que pediu o apoio do torcedor. Ele se recuperou de conjuntivite e joga. ?É um jogo perigoso, não podemos vacilar?, acrescentou Rojas. Gustavo Nery, suspenso, fica fora. Jean volta e Lugano segue entre os titulares.