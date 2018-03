São Paulo encara o Grêmio em busca do inédito

O São Paulo pode iniciar, neste sábado, contra o Grêmio, no Morumbi, às 18h10, uma caminhada histórica. A equipe do técnico Muricy Ramalho, que em 2007 conquistou seu quinto título nacional (e igualou-se ao Flamengo, segundo o Clube dos 13), pode atingir a inédita marca de seis Campeonatos Brasileiros vencidos. A partida terá acompanhamento online do estadao.com.br. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Ricky: 'Quero ganhar a Libertadores e o Brasileirão' E, se isso acontecer, o São Paulo também será, conseqüentemente, o primeiro tricampeão desde o início da competição, em 1971, superando um tabu na própria trajetória tricolor - o time nunca conquistou três títulos consecutivos em 73 anos de existência. Para chegar à marca histórica, Muricy terá que lidar com problemas internos e externos. O técnico admite que o sucesso em uma competição longa, de sete meses, como é o Campeonato Brasileiro, passa por um elenco robusto - em qualidade e quantidade. Ponto desfavorável ao time do Morumbi. São Paulo Rogério Ceni; Jancarlos, Alex Silva, Miranda (Juninho) e Richarlyson; Zé Luís, Fábio Santos, Sérgio Mota e Éder Luís; Dagoberto e Borges (Adriano) Técnico: Muricy Ramalho Grêmio Victor; Léo, Pereira e Réver; Paulo Sérgio, Eduardo Costa, Rafael Carioca, Roger e Hélder; Perea e Soares Técnico: Celso Roth Árbitro: Luis Antônio Silva Santos (RJ) Estádio: Morumbi, em São Paulo, SP Horário: 18h10 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 "Neste campeonato, se você não estiver bem preparado, bem organizado, não chega à lugar nenhum", ensina o treinador, campeão das duas últimas edições e vice em 2005, com o Inter. "E o principal para a preparação é o plantel. Ainda temos que cuidar melhor disso, mas já estamos pensando com carinho." Motivo de preocupação para o técnico é o fato de a equipe, além de não ter conseguido reforços, perderá Adriano e Fábio Santos em julho. Externamente, o técnico são-paulino vê a ameaça de adversários mais qualificados. Equipes como Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Cruzeiro aprenderam o ‘segredo do sucesso’ do torneio e montaram elencos fortes e variados. "O que eu vejo de diferente neste ano é o investimento. O Palmeiras e o Fluminense, por exemplo, gastaram bastante. Vamos ter ainda mais pedreira pela frente." MORUMBI É TALISMÃ Campeão em 2006 e 2007, o São Paulo estreou nas últimas edições do Brasileiro em casa. E com vitória. As vítimas foram Flamengo e Goiás, respectivamente. Para Muricy Ramalho, que não acredita em coincidências e ignora estatísticas, o único número que interessa é o de vitórias em casa, onde não se pode perder pontos. Nos últimos dois anos, a equipe foi praticamente imbatível no Morumbi: no total, perdeu apenas quatro jogos.