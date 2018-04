São Paulo encara Oeste no Paulistão em busca ponto de equilíbrio

SÃO PAULO - Nos dois jogos que fez na temporada o São Paulo transitou do torpor da estreia contra o Bragantino à eficiente performance do segundo tempo da goleada sobre o Mogi Mirim. Neste domingo, a equipe volta ao Morumbi contra o Oeste para tentar encontrar o ponto de equilíbrio e afastar os altos e baixos definitivamente.

Nos dois jogos, a tônica da equipe foi a instabilidade. Além de colocar o time na liderança do grupo A, a vitória no meio de semana ajudou a apagar a má impressão da estreia, mas também mostrou que será preciso muito trabalho para deixar o Tricolor competitivo.

Para atingir o objetivo, no entanto, é necessário encontrar um padrão de jogo e parece ser este o principal desafio de Muricy Ramalho neste início de ano. O técnico mudou o esquema da equipe contra o Mogi. O 4-2-3-1 implementado mostrou que pode ser uma opção interessante, mas apontou inúmeras falhas de posicionamento defensivo especialmente pelo lado direito, onde Luis Ricardo ainda deixa muito espaço para os avanços adversários.

A boa resposta do time no segundo tempo contra o Mogi fez Muricy Ramalho manter o esquema mais agressivo e agora a corrida é para acertar o posicionamento e aumentar o entrosamento. "Não me empolgo com nada, não está nem muito ruim nem muito bom. Mas não temos um time ainda, nem física, nem técnica nem taticamente", explicou o treinador, que manterá o mesmo time da última partida - inclusive Luis Fabiano, cuja forma física inspira maiores cuidados por causa do histórico de lesões musculares. Muricy gostaria de poupar o atacante, mas respondeu categoricamente ao analisar o elenco. "Tiro ele e ponho quem?". A baixa fica por conta de Rogério Ceni, vetado após sentir dores no joelho direito contra o Mogi.

Cuidar da parte física também passa pela lista de prioridades do início de ano. Embora precise vencer para poder construir uma classificação segura para a próxima fase, o Tricolor também tenta evitar o desgaste excessivo justamente pela condição atlética do grupo estar longe do ideal. Apesar de o time atual ser aquele imaginado para o decorrer da temporada, os jogadores que estão melhor fisicamente levam vantagem.

O confronto também marca a estreia de Alvaro Pereira, segundo reforço contratado para a temporada. Ele regularizou sua situação na sexta-feira e ganhou a vaga de Reinaldo logo no primeiro treino, mas deverá ser testado no meio com o passar dos jogos. "Conversei com ele. É claro que ainda não tem nenhum tipo de entrosamento, mas esses jogos infelizmente acabam fazendo parte da pré-temporada e vão servir para isso. É a posição de origem e que ele está acostumado a jogar. Nessa hora o melhor é mexer o mínimo possível".

AZARÃO

Terceiro colocado no grupo D, o Oeste chega ao Morumbi disposto ao menos a conseguir um empate com o São Paulo e aposta na velha fórmula de se resguardar em seu campo de defesa e apostar nos contra-ataques em velocidade para tentar surpreender o adversário. "Acredito que nós temos condições de chegar no Morumbi e sairmos com um resultado bom, que pode até mesmo ser um empate. Vamos jogar para vencer, mas o importante também é não perder e somar pontos contra os times grandes", afirmou o lateral Piauí. O técnico Ademir Fonseca deve manter a mesma equipe que empatou com o Atlético Sorocaba. Ele aposta no entrosamento dos atletas.

SÃO PAULO X OESTE

SÃO PAULO - Denis; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Wellington, Maicon e Ganso; Ademilson, Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

OESTE - Fernando Leal; Eric, Dezinho, Ligger e Piauí; Adriano Alves, Everton Dias, João Denoni e Fernandinho; Lelê e Jheimy. Técnico: Ademir Fonseca.

Árbitro - Alessandro Darcie; Horário - 17 horas; TV - Pay-per-view; Local - Morumbi, em São Paulo.