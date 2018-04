São Paulo encara tabu contra o Azulão O São Paulo enfrenta o São Caetano, nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio Anacleto Campanella, pela Copa Sul-Americana, tentando acabar com o mau retrospecto diante do clube do ABC. Em oito partidas, venceu apenas uma, empatou três e foi derrotada em quatro oportunidades. Marcou apenas dois gols (os dois com Luís Fabiano) e sofreu nove. Pela primeira vez no ano o São Paulo repetirá a equipe. Sob o comando de Cuca, o time tinha uma formação diferente a cada partida. Agora, Leão escalará os mesmos jogadores que empataram com o Cruzeiro (0 a 0), no último sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. ?O time será o mesmo, até com a presença do Rogério?, diz Leão. O técnico são-paulino se refere ao fato de o goleiro não ter treinado ontem - apenas correu em volta do gramado -, porque ainda sente dores na coxa direita. Leão manterá, assim, o esquema com três zagueiros, que tem garantido um bom desempenho de sua defesa - nos dois jogos com o treinador no comando, o São Paulo não sofreu gols: 2 a 0 sobre o Paraná e 0 a 0 contra o Cruzeiro. ?Isso está ligado ao esquema tático?, afirma o técnico, que garante que o São Paulo não vai menosprezar a Copa Sul-Americana. ?Se a gente jogou para entrar também nessa competição, então não podemos menosprezá-la agora?. Nesta quarta, o comandante são-paulino prevê muitas dificuldades contra o São Caetano. ?É um time que tem quantidade e qualidade. Essa é a razão do sucesso do São Caetano?, diz Leão. Péricles Chamusca, que dirige a equipe do ABC, manterá o esquema que tem garantido a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 26 gols sofridos. E a aposta é em cima do meia Marcinho, o grande destaque do São Caetano. Chamusca também quer aproveitar o bom desempenho contra o São Paulo para tentar construir uma boa vantagem para a partida de volta. O treinador do Azulão sabe, ao mesmo tempo, que um tropeço hoje pode ser tranqüilamente revertido no jogo de volta, porque o São Caetano tem feito uma boa campanha fora de casa no Brasileirão - ao lado do Juventude é o clube que mais venceu na competição, sete vezes.