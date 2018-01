São Paulo encara uma nova "decisão" Nesta quinta-feira tem decisão no Morumbi. O São Paulo enfrenta a Portuguesa Santista a partir das 20h30 e é nesse clima que o time tem encarado suas partidas no Paulistão, não importando se o adversário é o Corinthians de Tevez, o Santos de Robinho ou essa surpreendente Portuguesa Santista de Rodriguinho, que já empatou com o time da Vila Belmiro e ganhou do Palmeiras. O discurso é padronizado no Morumbi. Todos, a todo momento, repetem que os três pontos contra a Santista são os mesmos que contra o Santos. Lugano é o mais radical. Ele se irrita com perguntas que falam sobre a possibilidade de o São Paulo ser campeão invicto. "Faltam 11 rodadas. O campeonato é difícil, tem muito time bom e esse assunto é fora de hora. Nós temos é de vencer a Portuguesa Santista. Só pensar nisso." Os motivos são dois. "O mais importante é que vale a liderança. Dá tranqüilidade para trabalhar. O outro é evitar a crise. Se nós perdermos pontos, tudo o que fizemos de bom será esquecido. E muita gente vai duvidar de nosso trabalho", disse Lugano. Nem o fato de a Portuguesa Santista ser uma "freguesa" histórica em jogos no Morumbi - foram 13, em que o São Paulo ganhou 12 e empatou um - dá algum clima de favoritismo ao time. "Por isso mesmo é que temos de vencer. Temos de fazer os três pontos. Acho que vamos conseguir, porque o São Paulo é um time que aprendeu a jogar campeonatos de pontos corridos", diz o lateral Cicinho. Os elogios à Santista são muitos. "É um dos melhores times do campeonato", diz Rogério Ceni. "O Ronaldo está no gol deles. É um dos grandes goleiros que conheci", afirma Luizão.