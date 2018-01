São Paulo encerra temporada com Rogério Ceni como trunfo para 2017

Após uma temporada irregular, o São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, com 52 pontos. Assim, a única competição internacional em seu cronograma de 2017 será a Copa Sul-Americana. A contratação de Rogério Ceni como técnico, contudo, faz o time tricolor vislumbrar um futuro melhor. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, enfatiza: "Vamos atrás de mais."

O dirigente destaca a mentalidade vencedora do ex-goleiro e ídolo dos são-paulinos na busca pelo sucesso. "Esperançoso e pretencioso, sempre com a ideia de não somente participar, mas participar buscando vencer. É uma tônica que venho conversando com o Rogério. Ele é uma figura ganhadora, obcecada, obstinada por bons resultados. Acredito que tem tudo para dar certo."

Conhecido por ser o primeiro a chegar ao treino e o último a ir embora em seus tempos de jogador, Ceni deve repetir o comportamento perfeccionista como comandante. É isso que Leco espera: "Fazer o melhor, eu tenho certeza que ele vai."

A presença de Rogério Ceni é também um trunfo para a permanência do zagueiro Rodrigo Caio no São Paulo. O jogador - campeão olímpico nos Jogos do Rio - trabalhou com o veterano entre 2011 e 2015 e reconhece que a opinião do ex-goleiro tem peso. "Eu sempre deixo bem claro que o Rogério é um ídolo, uma pessoa que admiro, gosto de ficar perto dele porque aprendo muito, pude aprender em cinco anos, e tenho certeza que agora como treinador vou aprender muito mais", projeta.