São Paulo encontra dificuldades para manter o zagueiro Breno

Tido como uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Breno pode não fazer parte do elenco do São Paulo para a disputa da Libertadores da América de 2008. O assédio do Real Madrid para com o jogador aumenta a cada dia, uma vez que a oferta foi concretizada em US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões), o que seria impossível para o São Paulo segurar Breno no Morumbi. O pai do jogador está sendo assessorado pelo empresário Wagner Ribeiro, responsável por transferências famosas, como as de Ilsinho, Robinho e Kaká, e a tendência é que a diretoria são-paulina receba, em breve, um pedido formal para negociar o atleta de apenas 18 anos. Breno tem contrato com o São Paulo até 2010 e deve fazer parte do elenco da seleção olímpica para os Jogos de Pequim, que acontece no ano que vem. O técnico da seleção é Dunga, que foi confirmada pela CBF nesta sexta-feira.