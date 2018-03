São Paulo, enfim, conhecerá seu presidente O demorado e tumultuado processo para a escolha do presidente do São Paulo para o próximo biênio deve, enfim, ter o capítulo final na noite desta sexta-feira, a partir das 19 horas, no salão nobre do Morumbi. O favorito Marcelo Portugal Gouvêa, de 67 anos, busca a reeleição contra José Carlos de Mello Dias, de 64, ex-diretor jurídico do clube. O fim não será diferente do início da novela, que teve importantes episódios na Justiça. Terá, seguramente, bastante confusão, bate-boca e algumas briguinhas, como de rotina no São Paulo. A oposição ainda buscará uma última cartada para tentar reverter o quadro, extremamente favorável à situação. Mello Dias vai pleitear, com o Conselho Deliberativo, a mudança no colégio eleitoral. Em sua visão, os novos conselheiros, eleitos no dia 3, não têm direito a voto. "Eles ainda não tomaram posse oficialmente. Se votarem, o estatuto estará sendo desrespeitado." Dificilmente, no entanto, terá sucesso. A briga nos tribunais terminou com vitória da atual diretoria, em decisão que irá prevalecer nesta sexta-feira. O Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Maurício Vidigal, determinou que os votantes serão os novos conselheiros, com os quais Gouvêa leva grande vantagem - a oposição vinha lutando para que os antigos cardeais, empossados em abril de 2000, fizessem a escolha do presidente. Caso conseguisse, Mello Dias equilibraria a disputa. Há, entre os oposicionistas, quem ainda pense em ir à Justiça após o pleito, embora muitos não concordem. O resultado da eleição será anunciado por volta das 23 horas - 232 conselheiros terão direito a participar da votação. Serão escolhidos, também, o presidente do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal. Gouvêa e seus partidários acreditam numa vitória relativamente tranqüila. O presidente promete buscar alguns reforços para a equipe, embora admita ter dificuldades. "A equipe tem falhas", reconheceu. "O São Paulo não está dando espetáculo, jogando futebol bonito, mas, pelo menos, os resultados estão sendo bons." Uma de suas prioridades é seguir o trabalho na área do marketing. Mello Dias, que se tornou candidato após a desistência de Paulo Amaral, tem consciência de que suas chances são poucas. Caso vire o jogo, diz que dará mais atenção ao Futebol e menos à área social. "Não dá para sacrificar o Futebol e vender o Luís Fabiano para cobrir as despesas do social. Há 43% de não-são-paulinos entre os sócios."