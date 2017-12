São Paulo enfrenta 1ª parte de batalha na Libertadores São Paulo e Internacional, os dois representantes brasileiros ainda vivos na Libertadores, iniciam nesta quarta-feira, fora de casa, a luta por um lugar nas semifinais - luta que só terminará depois da Copa do Mundo, no dia 19 de julho, data marcada pela Conmebol para os jogos de volta. Ambos têm tarefa dura pela frente. O São Paulo joga às 21h45, com transmissão da Rede Globo, contra o Estudiantes, no acanhado Estádio Centenário, em Quilmes, na região metropolitana de Buenos Aires. É o mesmo estádio onde jogadores sofreram ofensas racistas no ano passado, durante partida contra o Quilmes - depois, no jogo do Morumbi, o zagueiro Desabado seria preso por xingar Grafite. O São Paulo chega desfalcado à partida. O volante Josué, e o atacante Aloísio, contundidos, só terão a escalação confirmada momentos antes da partida. Ramalho entra se Josué não poder jogar. No ataque, o único nome certo é Alex Dias. Lenílson é a principal opção para o lugar de Aloísio, já que Leandro está suspenso pela expulsão contra o Palmeiras, Thiago está contundido e Ricardo Oliveira não se recuperou fisicamente. O Inter também tem problemas para o jogo contra a LDU, às 19h30, na altitude de Quito. O meia Adriano, com uma lesão muscular, está fora do jogo, e o goleiro Clemer, que levou uma pancada na perna no jogo de domingo, contra o Atlético Paranaense, pode ficar de fora - nesse caso, entraria Marcelo Boeck. Para minimizar os efeitos dos 2.850 metros de altitude de Quito, o time fica em Guayaquil até horas antes da partida, quando segue para o local do jogo, que terá transmissão pelo Sportv.