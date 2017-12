São Paulo enfrenta o Columbus Crew com rodízio de jogadores

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, fará mais um teste neste domingo com sua equipe no jogo-treino contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos. O duelo será disputado às 9h30, no Centro de Formação de Atletas em Cotia, mas será fechado, a pedido do time rival.

"No amistoso vamos tentar trabalhar com quatro tempos de 25 minutos para colocar o máximo de jogadores. A ideia é que cada um trabalhe 60 minutos, subindo da média de 45 minutos que treinamos na Flórida. Vamos continuar rodando o grupo nesse jogo", afirmou o treinador, que pretende utilizar 20 atletas.

Nos Estados Unidos, na pré-temporada, Ceni fez um grande rodízio no grupo e deu chance a todos os atletas de jogar, pelo menos, 45 minutos. Além da observação dos jogadores, ele queria também dar um pouco de ritmo aos seus comandados e acha que é uma evolução eles ficarem em campo um pouco mais de tempo.

Ele festeja o fato de o grupo estar se esforçando nos treinamentos e acredito que o São Paulo ainda pode crescer bastante. "Só tenho elogios a fazer. Os jogadores estão cumprindo as tarefas com alegria, motivação, trabalhando no mais alto nível a cada treinamento. Todo mundo está treinando intensamente, só tenho coisas boas a falar de todos", disse.