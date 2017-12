São Paulo enfrenta o "favorito" Vasco Retroceder nunca, render-se jamais. O título de filme de Hollywood, onde a garra de um lutador mais fraco o torna um vencedor, virou bandeira do São Paulo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Mesmo não tendo o melhor elenco, as celebridades e carente de banco de reservas, como gosta de frisar, o técnico Emerson Leão aposta na superação do seu grupo para buscar o título nestas últimas 6 rodadas. O primeiro obstáculo nesta árdua tarefa - está há 4 pontos do líder Atlético-PR - é o Vasco, às 16 horas, em São Januário. Jogando no Rio, neste Brasileiro, o São Paulo amargou três derrotas, para Flamengo, Fluminense e Botafogo, ambas por 1 a 0. Desde a chegada de Leão, entretanto, a história mudou. O mero coadjuvante longe do Morumbi, virou ator principal em duelos fora da capital. Trocou o sufoco por futebol ofensivo e trouxe importantes vitórias. "Não éramos nem vulto para os líderes", lembra Leão, sobre os 11 pontos que tinha e menos que o primeiro colocado. "Agora, temos de, cada vez mais, apertar o cerco." E o repertório de fórmulas motivacionais de Leão é extenso. Dá ensinamentos sobre humildade, pede pés no chão sempre. Falar pouco também ajuda. Nada de provocar ou fazer projeções. "Vejo muitas pessoas queimando e perdendo a língua." Usa, até as broncas para mexer com o brio dos jogadores. Perfeccionista, exige o máximo de acertos para que no fim tenha bons sonhos. "Acordamos tarde, mas..." Na sexta-feira, Leão deu demostração de como quer seus zagueiros jogando. Edcarlos substitui o suspenso Lugano. Fabão deixou o treino para não agravar dores no quadril. Flávio entrou e no primeiro lance, errou passe na saída de bola. Imediatamente perdeu o colete. "Há dois meses peço que a defesa jogue simples." Neste domingo o time joga pressionado no Rio. Só a vitória mantém a chance de título. Um adversário a mais? Para Leão não. Ele gosta deste tipo de pressão. Principalmente quando a luta é por título. E a transmite aos atletas "Todos gostariam de ter esta pressão, de alegria, apogeu, realização." Com fissura na mão, Tardelli dá lugar a Vélber, que ganha a primeira chance de começar jogando com Leão. Danilo é problema. Se não jogar, entra Souza.