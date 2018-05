São Paulo enfrenta o Grêmio pelo direito de pensar grande

O empate entre Fluminense e Atlético-PR na abertura da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro deu uma pequena esperança para o São Paulo, que já não corre risco de rebaixamento, mas tem chances remotas de chegar à zona de classificação para a Libertadores. Assim, a intenção da equipe é vencer o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h30, fazendo sua parte e deixando as contas para as rodadas finais.

“A esperança é a última que morre. Vamos trabalhar para diminuir essa distância e tratar cada jogo como se fosse o último. Precisamos fazer nosso papel. Não adianta o adversário perder e a gente tropeçar. Vamos fazer o nosso para chegar na colocação que merecemos”, afirmou o zagueiro Maicon.

O técnico Ricardo Gomes vai definir o time titular a partir da avaliação clínica da comissão técnica dos atletas que retornaram das seleções nacionais. Tudo indica que Rodrigo Caio, Buffarini e Mena serão titulares enquanto Cueva, que atuou pelo Peru o tempo todo contra o Brasil e retornou ao País só na noite de ontem, não deve iniciar.

Um resultado positivo diante do Grêmio também deixaria o São Paulo a apenas um ponto do rival na classificação. “O Grêmio é uma bela equipe, tem uma defesa forte e jogadores de grande qualidade. Mas a gente, dentro de casa, também tem força defensiva e um ataque que cria muito”, avisou Maicon.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO x GRÊMIO

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Daniel; David Neres, Chávez e Luiz Araújo.

Técnico: Ricardo Gomes.

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 19h30.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo.