São Paulo enfrenta problemas do gol ao ataque

Dorival Junior terá quase duas semanas para tentar solucionar uma série de erros no São Paulo, que vão do goleiro ao ataque. Com 23 pontos na zona de rebaixamento, o time se reapresenta amanhã para iniciar a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, no próximo dia 9.

As falhas em todos os setores do time fizeram aumentar as cobranças sobre o treinador. A justificativa da falta de tempo já não convence. Dorival comanda o São Paulo há dez partidas e já teve quatro semanas cheias para treinos. Neste período, acumulou apenas 12 pontos. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Algumas apostas de Dorival não deram certo. A intenção de manter uma equipe para fortalecer o entrosamento fez o time terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. A insistência no trabalho das linhas de quatro jogadores também não trouxe os resultados planejados. E alguns nomes bancados pela comissão técnica entre os titulares estão rendendo menos que o esperado.

A mudança no gol, com a entrada de Sidão no lugar de Renan Ribeiro, trouxe insegurança para a torcida tricolor. Dorival saiu em defesa do camisa 12, após a derrota para o Palmeiras: "Ele errou dois lances com os pés, mas em compensação fez uma defesa que nos manteve vivos na partida até o momento do terceiro gol".

O sistema defensivo do São Paulo também precisa de ajustes. O time sofreu 19 gols nos últimos 10 jogos e vem sendo alvo fácil de contra-ataques e bolas cruzadas. No último jogo, oscilou momentos de forte marcação com falhas individuais e saídas erradas.

No setor ofensivo, um dos principais problemas vêm de atuações aquém do esperado. A maior cobrança do setor recai sobre Cueva. "Ele pode jogar muito mais, todos nós sabemos disso", admitiu Dorival. "E ele tem de buscar, tem de voltar a ter a mesma condição que já apresentou no São Paulo.

O abalo psicológico pela má fase também preocupa. Para o capitão Hernanes, as duas semanas antes do próximo compromisso do São Paulo representam uma boa oportunidade para o time amadurecer. "Jogo de alta performance é completamente psicológico. Uma pré-disposição errada leva você a tomar decisões erradas", avalia o profeta.