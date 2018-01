São Paulo enfrenta São Caetano em clima de equilíbrio De um lado, um time que nos últimos dois anos lutou contra o ocaso e agora tenta renascer. Do outro, o São Paulo, equipe que, no mesmo período, manteve-se no topo e, em oito competições, só não disputou o título em duas delas. São Caetano e o time do Morumbi, que começam neste domingo, às 16 horas, a decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista, poderiam ser vistos como opostos. Mas, na verdade, protagonizam um confronto equilibrado e de resultado imprevisível. Campeão brasileiro de 2006, campeão paulista, continental e mundial em 2005. Os títulos conquistados pelo São Paulo nos últimos dois anos mostram a competitividade do time de Muricy Ramalho. Ainda vice-campeão estadual e da Libertadores no ano passado, só não brigou por título no Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Um retrospecto impressionante. ?O São Paulo é um time que perde muito pouco, não importa o tipo de competição (mata-mata ou pontos corridos), por isso sempre está chegando?, diz o técnico Muricy Ramalho. ?Nossa regularidade é absurda. Fomos campeões brasileiros perdendo apenas quatro vezes.? Para superar o desafio de vencer o time tricolor, o técnico Dorival Júnior, do São Caetano, vê as semifinais como um todo. ?O primeiro jogo é importante, mas precisamos pensar nos dois resultados combinados. Na verdade é uma decisão de 180 minutos?. Mas ele sabe que seus jogadores vão ter que se superar para derrubar o adversário, o que será, segundo ele, muito difícil. O retrospecto do São Paulo diante do rival deste domingo é curto, e parelho. No total, os times protagonizaram 18 duelos, com cinco empates, sete vitórias do São Paulo e seis do time do ABC. No torneio estadual, esta tradição se mantêm à risca: nos cinco jogos disputados, nenhuma igualdade. Até a fase de classificação deste Estadual, eram duas vitórias para cada equipe. Até que o São Caetano passou à frente, com a vitória por 1 a 0, na 15.ª rodada. Derrota, aliás, que o são-paulino se lembra com pesar. Foi o único revés do time, até agora, no campeonato. SÃO CAETANO x SÃO PAULO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Douglas e Canindé; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadílson; Josué, Fredson (Richarlyson), Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.