São Paulo entra em semana decisiva para estreia no Campeonato Paulista

Na última semana de treinos antes da estreia no Campeonato Paulista, o São Paulo voltou ao batente nesta segunda-feira com um trabalho regenerativo para os atletas, com atividades na piscina e na sala de musculação do CT da Barra Funda. Nesta terça-feira, o grupo terá folga, mas no dia seguinte o técnico Rogério Ceni já começa a montar a equipe para enfrentar o Audax, no domingo, na Arena Barueri.

"Nos treinos ele está dando oportunidade para todos, acredito que mais para o final de semana vamos ficar sabendo. Como ele falou, se ele jogar as 11 camisas, todos podem representar o São Paulo muito bem", afirmou o lateral-direito Bruno, que deve ser titular da equipe.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o comandante, o São Paulo ganhou de goleada seus três jogos-treino, contra Sarasota, Boca Ratón e Columbus Crew, todos dos Estados Unidos, e empatou sem gols com River Plate e Corinthians, pela Florida Cup. O duelo de domingo será um grande teste, até porque o adversário é o atual vice-campeão paulista.

"É um time que tem qualidade, sai tocando bem a bola, chegou à final do Paulista, então vamos estudar o time deles para fazer um bom jogo", comentou o atacante Wellington Nem, outro que tem tudo para sair jogando. "Não sei se vou jogar, o Rogério que sabe", despista Nem, que indica ainda que o ambiente no clube está muito bom.