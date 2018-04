São Paulo entra na briga para ter o atacante Robinho

Enquanto o Santos negocia com Robinho, o São Paulo também entra na disputa. Quem revelou a informação foi o próprio técnico do Manchester City, atual clube do jogador, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, na Inglaterra. O vice-presidente de futebol do time tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, confirmou o interesse.

Enquanto o Santos negocia com Robinho, o São Paulo também entra na disputa. Quem revelou a informação foi o próprio técnico do Manchester City, atual clube do jogador, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, na Inglaterra. O vice-presidente de futebol do time tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, confirmou o interesse.

E o dirigente são-paulino fez questão de afirmar, no entanto, que o clube não está atravessando com o Santos. Leco garante que foi procurado há uma semana, antes mesmo do time da Vila Belmiro.

"Fomos procurados dizendo que o técnico Roberto Mancini gostaria que o Robinho jogasse no São Paulo pelo fato de o clube ter maior projeção internacional e disputar a Libertadores da América, o que promoveria uma maior revalorização do atleta", disse Leco. "A partir disso, o São Paulo se interessou. Temos um representante em Manchester desde sábado", deixou escapar o dirigente, que anteriormente havia dito que ninguém tinha conversado com o atleta.

Ainda assim, Leco deixou claro que o São Paulo não irá fazer loucuras para trazer o jogador. "Tenho apenas a troca de e-mails com os empresários. Em termos de dinheiro, acho que o melhor para ele é o Santos", explicou.

Descontente no Manchester City, Robinho chegou a abrir mão de R$ 6 milhões de euros a que teria direito no clube inglês, para ficar até agosto no Brasil.