São Paulo entra na zona de rebaixamento O São Paulo, definitivamente, perdeu o rumo depois de conquistar o título de Libertadores. Na noite deste domingo, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, no Morumbi; completou a sétima partida consecutiva sem vitória e, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, entrou na zona do rebaixamento. O time paulista permanece com 18 pontos em 18 rodadas - mesmo número do Vasco - mas perde para a equipe carioca pelo critério de número de vitórias (5 a 4). O único gol do jogo foi marcado por Souza, aos 12 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Figueirense na casa do adversário. O Goiás recebe o Juventude.