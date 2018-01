São Paulo erra dia de vôo para Ceará O clube que vende a imagem de ser um dos mais organizados do futebol brasileiro envolveu-se nesta segunda-feira em dois episódios dignos de filmes dos Trapalhões. Por volta de 10 horas da manhã - menos de 12 horas antes do embarque da delegação para Fortaleza -, a diretoria do São Paulo se deu conta que o jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, está marcado para o dia 11, e não para quarta-feira. Constrangido, o técnico Oswaldo Alvarez mal acabara de alterar a programação da semana, riscando da agenda a viagem ao Nordeste, quando, ao meio-dia, chegou a segunda modificação do dia: o jogo contra o União São João, em Araras, foi antecipado de domingo para sábado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Tão incompreensíveis quanto os desencontros são as versões para os fatos. O superintendente de futebol do São Paulo, José Teixeira, informou ter recebido a notícia do "adiamento" do jogo contra o Ceará por meio de um telefonema da Sport Promotion, empresa que organiza o torneio. O diretor de Futebol do clube, José Dias, por sua vez, disse ao à Agência Estado que o clube só ficou sabendo da mudança porque um funcionário telefonou para a CBF com o objetivo de confirmar o horário do jogo que, para o São Paulo, seria quarta-feira. No Rio, um outro José Dias, este diretor-técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), desmentiu os são-paulinos. "Em nenhum momento a CBF informou que o jogo do São Paulo contra o Ceará seria no dia 4. O clube deve ter sido influenciado pela imprensa". O auxiliar-técnico de Vadão, Milton Cruz, estava em Fortaleza. Foi convocado para voltar a São Paulo. O show de desorganização teve outros lances. Pouco antes do meio-dia desta segunda-feira, o técnico Oswaldo Alvarez informava aos jornalistas que a programação previa jogo no domingo, em Araras. A assessoria de imprensa da FPF, no entanto, informou que o jogo está marcado para sábado. No meio da tarde, o departamento de futebol do São Paulo rendeu-se aos fatos e informou que a modificação fora comunicada ao clube ao meio-dia.