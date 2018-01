São Paulo erra e fica no empate contra o São Caetano Com erros como até um gol contra - marcado por Richarlyson -, o São Paulo ficou no empate contra o São Caetano por 1 a 1, neste domingo, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP), no jogo de ida desta semifinal do Campeonato Paulista. O time tricolor teve boas chances, mas teve dificuldades com a marcação firme do time do ABC na partida, que fez o possível para segurar o resultado. O torcedor são-paulino que assistiu ao jogo não gostou muito do resultado e reclamou bastante do técnico Muricy Ramalho, pelo fato de não ter utilizado as três alterações a que tinha direito. ?Burro! Burro! Burro!?, protestava o pessoal da numerada coberta no estádio. O grito contra o técnico foi logo abafado por um outro canto, que vinha da arquibancada verde: ?É, Muricy! É, Muricy!? A intenção inicial do São Paulo era ampliar a vantagem (com a vitória e gols) e evitar problemas, pois tem a desgastante viagem ao Peru, onde enfrentará o Alianza Lima, na quarta, pela Copa Libertadores. Apesar dos problemas, pelo menos, o resultado manteve ao time são-paulino a vantagem de poder jogar por um empate no sábado que vem, agora no Estádio do Morumbi. Quem vencer o jogo, estará classificado para a decisão. ?Se tivéssemos um pouco mais de sorte e capricho nas finalizações, teríamos conseguido a vitória?, acredita o atacante Leandro, sem esconder a decepção com o resultado. Luiz faz boas defesas e se destaca Nos noventa minutos de partida, o São Paulo teve um leve domínio e atacou bastante. Levou perigo em faltas cobradas por Rogério Ceni, cabeçadas de Aloísio e tabelas com Souza, mas falhou bastante nas finalizações ou parava no goleiro Luiz, que fez várias defesas. O São Caetano, no contra-ataque, chegava com perigo e até reclamou de um pênalti em Somália, no começo da partida, não marcado pelo árbitro Paulo César de Oliveira. A vantagem foi garantida no placar com o gol de Hugo, aos 29 minutos do primeiro tempo, desviando um cruzamento rasteiro de Jadílson. Mas o golpe veio no segundo tempo, quando Richarlyson, estranhamente, subiu mais que o companheiro Aloísio e cabeceou para o próprio gol, sem chances de defesa para Rogério Ceni. ?Isso acontece, fui com tanta vontade para tirar que acabei errando?, disse Richarlyson, que sentiu o golpe e a pressão. Depois disso, a história foi a mesma: boas tabelas e muitos ataques, mas o São Paulo não marcou gol, com o São Caetano apostando no contra-ataque e segurando o empate. SÃO CAETANO 1 x 1 SÃO PAULO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho ; Glaydson (Galiardo), Luis Alberto, Douglas (Marabá ) e Canindé ; Luiz Henrique (Marcelinho) e Somália. Técnico: Dorival Júnior. São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadílson; Josué, Richarlyson, Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Gols - Hugo, aos 29 minutos do primeiro tempo; Richarlyson (contra), aos 10 minutos do segundo tempo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Público - 15.993 pagantes. Renda - R$ 311.350,00. Estádio - Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Atualizado às 20h22 para acréscimo de informações