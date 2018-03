São Paulo escala só reservas para jogo contra Atlético-PR

Nenhum titular, nem mesmo para opção no banco. Esta é a novidade do São Paulo para o jogo contra o Atlético Paranaense, que acontece neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. Visando a partida contra o Fluminense, quarta-feira pela Copa Libertadores, o técnico Muricy Ramalho decidiu poupar todos os titulares e também alguns reservas imediatos. Veja também: Classificação Resultados / Classificação Rogério Ceni, Jancarlos, Alex Silva, Miranda, Richarlyson, Zé Luis, Fábio Santos, Hernanes, Hugo, Adriano, Aloísio e Dagoberto sequer viajaram para Curitiba, assim como o zagueiro André Dias (estiramento no músculo posterior da coxa direita), o meio-campista Jorge Wagner (entorse no joelho direito), o lateral-direito Reasco (dores na perna esquerda) e o zagueiro Alex (lesão no ligamento do tornozelo direito). Com a ausência dos principais jogadores, Muricy decidiu fazer uso dos atletas da base são-paulina. O zagueiro Bruno (20 anos), o volante Bruno Formigoni (18 anos), o meio-campista Oscar (16 anos) e o atacante Julio Cezar (17 anos) aparecem pela primeira vez escalados para uma partida do profissional. Os 18 jogadores inscritos para a partida são: Goleiros 22 - Bosco 24 - Fabiano Zagueiros 2 - Juninho 31 - Aislan 34 - Bruno Laterais 6 - Júnior 12 - Joilson 21 - Éder 26 - Cazumba 30 - Rafael Meio-campistas 27 - Sérgio Mota 28 - Wellington 35 - Bruno Formigoni 36 - Oscar Atacantes 9 - Éder Luis 17 - Borges 29 - Roni 37 - Julio Cezar