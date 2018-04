São Paulo escala time misto para a primeira rodada do Brasileirão

A estreia do Campeonato Brasileiro vai passar quase batida pelo calendário do São Paulo neste mês de maio. O time recebe o Flamengo, neste domingo, no Morumbi, às 16h mais preocupado com a disputa da Copa Libertadores e deve escalar uma equipe mista.

O técnico Milton Cruz está focado na partida de volta das oitavas de final contra o Cruzeiro, na quarta-feira, em Belo Horizonte, e vai definir os titulares de acordo com o cansaço do elenco. A preferência será por jogadores que não têm chances de atuar nos dois jogos contra os clube mineiro.

O zagueiro Lucão e o meia Boschilia, por se apresentarem nos próximos dias à seleção brasileira sub-20, devem ser escalados. O zagueiro Dória cumpriu suspensão na última quarta e retorna à equipe.

O São Paulo ainda trata o Brasileiro em segundo plano porque o mês pode ser decisivo. Se passar pelo Cruzeiro, o time joga logo nas duas semanas seguintes pelas quartas de final da Copa Libertadores.

As possíveis mudanças para encarar o Flamengo não devem afetar a forma do time atuar. Milton Cruz já fixou o esquema com três volantes e um atacante centralizado. A partida será a chance para alguns reservas demonstrarem boa atuação e também será especial para um jogador que é praticamente titular.

"O Brasileirão é um campeonato muito especial e disputado. Quero estar bem concentrado para poder jogar bem", disse o meia argentino Centurión, que pela primeira vez vai disputar a competição.

O clima de tranquilidade pela boa fase da equipe e o início de Brasileiro vão possibilitar a diretoria a fazer uma cerimônia no intervalo. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, vai entregar a ex-jogadores uma placa de agradecimento. O mesmo ato será repetido nos próximos jogos do time no Morumbi.

FORÇA MÁXIMA

O Flamengo vai escalar todos os titulares. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo não tem compromissos no meio de semana e vai apostar em um ataque veloz com Marcelo Cirino, Éverton e Gabriel. O clube passou a semana em pré-temporada em Atibaia, para onde levou 31 jogadores. Depois da queda na semifinal do Campeonato Carioca, uma boa campanha no Brasileiro virou obrigação.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Auro, Dória, Lucão e Carlinhos; Rodrigo Caio, Hudson, Thiago Mendes, Boschilia e Centurión; Luis Fabiano. Técnico: Milton Cruz.

FLAMENGO: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Canteros e Almir; Gabriel, Marcelo Cirino e Everton. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (PE)

Local: Morumbi

Horário: 16 h

Transmissão: Pay-per-view