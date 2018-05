São Paulo escolhe sucessor de Juvenal nessa quarta-feira

SÃO PAULO - Meses após situação e oposição se enfrentarem em debates acirrados (e muitas vezes nivelado por baixo), o São Paulo enfim decide quem será o novo presidente do clube no lugar de Juvenal Juvêncio. A expectativa é que Carlos Miguel Aidar, candidato da situação, seja eleito sem maiores sustos e volte a ocupar a cadeira depois de ter comandado o clube entre 1984 e 1988.

Do outro lado está Kalil Rocha Abdalla, ex-diretor jurídico da situação e que tem como maior cabo eleitoral Marco Aurélio Cunha, ex-aliado de Juvenal e hoje seu maior adversário.

A eleição acontece com a votação dos 80 conselheiros eleitos no último dia 5 somados aos 155 vitalícios. Como conquistou 49 cadeiras no conselho, Aidar abriu vantagem folgada na liderança e até mesmo os oposicionistas admitem que o pleito está definido. Resta, portanto, ver como votarão os vitalícios para se ter uma ideia de como ficará a balança do poder no clube após amplo domínio nos oito anos de Juvenal.

Existe, porém, a possibilidade de parte do bloco de oposição não comparecer para evitar a votação do projeto de cobertura do Morumbi, que acontecerá logo depois da eleição presidencial. O tema só entra em discussão se a reunião atingir 75% de quórum e foi ideia de Aidar para evitar que os adversários barrassem mais uma vez a iniciativa.

O assunto é tratado com dúvidas até mesmo entre os oposicionistas e existe a possibilidade de um racha entre os pró e contra boicote. O temor é que o capital político construído seja derrubado pela atitude.

No entanto, a expectativa é que o clima durante a votação seja tranquilo e sem as trocas de farpas que marcaram as campanhas nos últimos meses.

“O resultado das urnas saiu e foi tão forte que o ânimo para atacar quebra. Esperamos um clima tranquilo e vamos ver se temos quórum para votar a cobertura”, analisou Juvenal.