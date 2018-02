São Paulo espera continuar ganhando dinheiro com Breno

O São Paulo está rindo à toa. Apesar de lamentar a perda do jovem zagueiro Breno, de 18 anos, para o Bayern de Munique, da Alemanha, a transferência do zagueiro rendeu aos cofres do Morumbi mais do que o esperado. Segundo a diretoria do clube, que confirmou o negócio nesta sexta-feira, depois que a contratação já estava anunciada pelos alemães, o Bayern vai desembolsar, à vista, US$ 19 milhões (R$ 33,7 milhões) - US$ 1 milhão a mais do que o valor da multa rescisória. O São Paulo tem direito a 70% do bolo (cerca de R$ 23 milhões), enquanto Breno e seus representantes ficam com o restante. E não é só isso. Como Breno ainda é muito novo e assinou um contrato por quatro temporadas e meia - até 30 de junho de 2012 -, a diretoria são-paulina acredita que o garoto tem potencial para ser negociado com outro gigante europeu. Por isso, além de faturar 5% como clube formador do atleta, o São Paulo também garantiu o direito de ficar com 20% da diferença entre o que os alemães faturarem e o que foi pago ao pentacampeão brasileiro. O acerto com Breno mereceu destaque no site oficial do Bayern de Munique. A contratação do ex-são-paulina foi tratada como um presente de natal que, segundo os alemães, aconteceu entre o clube mais vencedor da Alemanha e o clube "top" do Brasil. O garoto recebeu elogios até mesmo de um dos brasileiros que mais fez sucesso no Bayern: o ex-atacante Élber. "Apesar da pouca idade, ele tem uma genuína classe. Ele é muito bom na jogada aérea, robusto, rápido, sabe usar bem as duas pernas e é muito bom pela idade que tem. É tranqüilo para sair jogando e dificilmente apela para os chutões. Também não é de cometer muitas faltas. Sempre visa a bola", analisou Élber, hoje aposentado. Breno deve chegar neste sábado ao Brasil, depois de três dias na Alemanha. O retorno para a Europa, no entanto, já está agendado: ele se apresenta oficialmente no Bayern no dia 7 de janeiro, junto com os demais atletas, e treinará na Espanha entre os dias 13 e 19, já que o Campeonato Alemão pára até o início de fevereiro devido ao rigoroso inverno. Breno disputou 39 jogos pelo São Paulo e marcou dois gols.