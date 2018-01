São Paulo espera contratar Rafinha Depois de Ricardo Oliveira ir para o Santos, a Portuguesa corre o risco de perder mais um jogador importante, desta vez para o São Paulo. O jovem atacante Rafinha, destaque da Lusa no empate contra o Corinthians, está lutando por sua desvinculação do clube na Justiça do Trabalho. A advogada do jogador, Gislaine Nunes, explicou que o pedido já foi feito, sob alegação de falta de pagamento de salários e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Acredito que a Justiça dará resposta na segunda-feira." O São Paulo já manifestou o desejo de contar com Rafinha. "Se o jogador conseguir a liberação, nos interessa sim", disse o diretor de Futebol, Carlos Augusto Barros e Silva. O empresário do jogador, Robson Ferreira, confirmou que o atleta já assinou um contrato de cinco anos com o clube, a entrar em vigor a partir da liberação por parte da Justiça. "Estamos confiantes pois, mesmo que o juiz decida contra nós, podemos conseguir um mandado de segurança." Segundo Ferreira, a Portuguesa não depositou o FGTS e deve o pagamento de novembro, férias e 13.º salário de 2002 mais salário de janeiro de 2003. O empresário também confirmou a contratação pelo São Paulo do meia junior Allan, que desvinculou-se da Portuguesa no ano passado. Na Lusa, ninguém se manifestou oficialmente sobre o caso de Rafinha, mas há informações no clube de que Gislaine entrou com uma ação cautelar de exibição de documentos, para comprovação do pagamento do FGTS. O dinheiro teria sido depositado hoje, no prazo estipulado pela legislação trabalhista. Hoje, a diretoria da Portuguesa promoveu uma reunião organizada pelo diretor de Futebol, Jerônimo Gomes, com o objetivo de checar os documentos dos atletas, para evitar novas baixas. A pior foi a de Ricardo Oliveira, no mês passado. O atacante foi para o Santos depois de conseguir uma liminar, alegando falta de pagamento de salários e FGTS. A Portuguesa está recorrendo e ainda tem esperanças de readquirir os direitos sobre o jogador, para garantir, pelo menos, uma negociação por empréstimo. Rico - Enquanto a diretoria do São Paulo pensa em aumentar seu grupo de atletas, o técnico Oswaldo de Oliveira e os jogadores de defesa se concentram no jogo de domingo contra a Portuguesa Santista, e em especial com o atacante Rico, que pertence ao clube e está por empréstimo na equipe adversária. Os zagueiros já sabem a fórmula para parar o jogador. Segundo Jean, o forte de Rico são suas arrancadas em velocidade. "Ele joga de costas para o gol e a gente não pode deixar virar, senão complica." Régis, seu companheiro na zaga, ressalta que não há bola perdida para o atacante, que tem como uma das características "chatas" fazer forte marcação sobre os jogadores de defesa. Oswaldo de Oliveira, ressaltou que Rico "é impetuoso, valente".