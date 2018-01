São Paulo espera definição do caso Ricardo Oliveira O São Paulo espera ter nesta quarta-feira uma definição do caso Ricardo Oliveira. O empresário Roberto Assis, que cuida dos negócios do jogador, terá uma reunião com o presidente do Bétis Manuel Ruiz de Llopera e pedirá o empréstimo do atacante até o final do ano. Vai, segundo jornalistas espanhóis, ouvir um ?não?. O Betis não abre mão de contar com Ricardo Oliveira na pré-temporada, no início de julho. Assis tentará, então, um empréstimo até 9 de agosto, quando termina a Libertadores. ?Estou muito animado com as negociações. Acho que é possível conseguir a liberação do Ricardo até o final da Libertadores ou até o final do ano. Estamos tratando disso com muito carinho; mas é cedo para definir alguma coisa?, disse à Agência Estado, por telefone, de Sevilha. O interesse do São Paulo é muito grande. ?Agora, quem toma conta do caso, sou eu?, disse Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. Ele deve participar de uma tele-conferência com Llopera e Assis nesta quarta. O São Paulo aceita, em último caso, o empréstimo por três meses, o que o Betis concordaria sem problema.