São Paulo espera documentação para emprestar Rafael Toloi à Roma

SÃO PAULO - O São Paulo espera a documentação para emprestar oficialmente o zagueiro Rafael Toloi para a Roma. Tudo está bem encaminhado para a negociação do jogador, em princípio por empréstimo até o fim da temporada do futebol italiano. Os valores não foram revelados ainda, mas o clube do Morumbi espera levar um bom dinheiro nesse acerto.

Toloi, que fez sua primeira partida pelo clube em julho de 2012, nunca emplacou posição de tiular no Tricolor, nem com Ney Franco nem com Paulo Autuori e muito menos agora com Muricy Ramalho, que prefere a dupla Antonio Carlos e Rodrigo Caio.

O jogador de 23 anos desembarca em Roma na manhã desta sexta-feira para acertos de contrato e exames médicos. Se tudo der certo, ele só volta para buscar suas coisas para se juntar à legião de brasileiros do time da capital italiana, entre eles Maicon e Taddei. A Roma ocupa a segunda posição no Campeonato Italiano, com 50 pontos, atrás da líder Juventus, que tem 56. No São Paulo, a informação é que "o negócio está bastante adiantado".