São Paulo espera novo recorde de renda A expectativa é de que o Morumbi esteja lotado na quarta-feira, para a partida entre São Paulo e Once Caldas, às 21h45, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Os dirigentes são-paulinos estimam que será provavelmente a maior renda do futebol brasileiro. Segundo cálculo de Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo, hoje a capacidade do Morumbi é de 70 mil lugares e o preço médio dos ingressos é de R$ 20. ?Como temos meia-entrada, acredito que a renda total dê algo em torno de R$ 1,2 milhão.? No último balancete divulgado pelo site oficial do clube paulista, já foram vendidos 51.420 ingressos. Não estão contabilizadas as vendas de domingo e sábado. Nesta segunda-feira, no Morumbi, das 11 às 17 horas, só serão vendidas as cadeiras cativas para proprietários (R$ 20) e arquibancada térrea amarela (R$ 15, meia R$ 7). Os ingressos para os demais setores do estádio estão esgotados. Uma última oportunidade é aproveitar a promoção Ingresso da Paz da rede Habib?s. Basta consumir R$ 6 e pagar mais RS 6 para ganhar um ingresso. São, no máximo, 10 ingressos por cliente. A dificuldade é descobrir o horário em que os ingressos chegam às lojas, pois costumam terminar rápido. São em média 50 ingressos por loja.