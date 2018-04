São Paulo espera que Arena Barueri se torne 'caldeirão'

Com o Estádio do Morumbi fechado para a realização de shows internacionais, o São Paulo disputará as próximas quatro partidas como mandante no Campeonato Paulista na Arena Barueri. O atacante Washington garante que a situação não incomoda e espera que a torcida transforme o estádio em um "caldeirão".

"Mesmo o Morumbi sendo maior, lá [Arena Barueri] é um campo muito bom. O estádio é um pouco menor, mas dá a impressão de ter mais torcedores. Pode virar um caldeirão", afirmou o centroavante, esperando que a torcida do São Paulo lote a Arena Barueri contra o Paulista, na quinta-feira.

Marcelinho Paraíba garantiu que o fato de atuar longe do seu estádio não vai atrapalhar o desempenho do time na próximo jogo do Campeonato Paulista. "São Paulo é um clube grande. Onde jogar sempre tem de pensar na vitória. Não tem de ter preferência de lugar", disse.