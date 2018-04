São Paulo espera que derrota não abale time contra Palmeiras

O São Paulo não conseguiu igualar a série de vitórias do Cruzeiro, que em 2003 acumulou oito triunfos consecutivos. Porém, nos vestiários da Arena da Baixada, após o jogo em que o time derrotado pelo Atlético Paranaense, o resultado parece ter sido rapidamente digerido. Muito em virtude de o time já ter que encarar na sequência o clássico contra o Palmeiras.

O meia Jorge Wagner disse que o fim do longo período de invencibilidade no Campeonato Brasileiro não pode abalar a equipe na sequência da competição. "Sabia que ia ser um jogo difícil, sempre quando a gente vem aqui é assim. Criamos algumas situações e não pode abalar nossa trajetória, tem que procurar esquecer, trabalhar e pensar no jogo do Palmeiras, que vai ser decisivo", afirmou o jogador.

Para o volante Richarlyson, o jogo contra o Atlético foi uma prévia do que o São Paulo irá enfrentar na próxima rodada: um jogo com poucos espaços e que pode ser definido em um único lance. "Foi um jogo bom, de detalhes. Erramos e tomamos o gol", resumiu.

Assim como Richarlyson, o técnico Ricardo Gomes avaliou que o jogo foi equilibrado. Porém, pela produção do time no primeiro tempo, a equipe poderia ter mantido a invencibilidade. "Não é fácil jogar aqui, sempre foi assim. Pelo que fizemos no primeiro tempo merecíamos um ponto. Acho que foi um jogo equilibrado e o Atlético arriscou no segundo tempo e fez o resultado", avaliou o treinador.

Gomes, que apontou a baixa produtividade ofensiva do time como um dos defeitos da equipe em Curitiba, evitou falar sobre o próximo jogo diante do rival Palmeiras, em que o São Paulo tentará se reaproximar da liderança. Contudo elogiou Muricy Ramalho, que conhece a fundo o time são-paulino. "Ele é um grande treinador, será um outro jogo. Só sabemos isso, temos toda a semana para trabalhar", disse, reticente.

A única certeza do treinador é de que um dos principais jogadores do time estará de volta. O volante Hernanes, que cumpriu suspensão, fez falta na avaliação do técnico são-paulino. "O Arouca foi bem, mas o Hernanes tem um passe diferenciado, finaliza, o time fica mais forte", emendou.