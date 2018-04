São Paulo espera que fim de sequência não abale equipe

O São Paulo não conseguiu igualar neste domingo a série de oito vitórias conquistada pelo Cruzeiro em 2003 - a maior desde que o Campeonato Brasileiro é disputado por pontos corridos. Na Arena da Baixada, o time do técnico Ricardo Gomes perdeu por 1 a 0 para o Atlético-PR. Mesmo assim, o resultado negativo parece ter sido rapidamente digerido pelos são-paulinos, muito em virtude de o time já ter que encarar na sequência o clássico com o Palmeiras.

Veja também:

Atlético-PR vence e acaba com invencibilidade do São Paulo

Rádio Eldorado/ESPN - Atlético-PR 1 x 0 São Paulo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O meia Jorge Wagner disse que o fim da invencibilidade de nove jogos - oito vitórias, sendo sete seguidas, e um empate - não pode abalar o São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. "Sabia que ia ser um jogo difícil, sempre quando a gente vem aqui é assim. Criamos algumas situações e não pode abalar nossa trajetória, tem que procurar esquecer, trabalhar e pensar no jogo do Palmeiras que vai ser decisivo", afirmou o jogador.

Para o volante Richarlyson, o confronto com o Atlético-PR foi uma prévia do que o São Paulo irá enfrentar na próxima rodada, quando encara o líder Palmeiras tentando diminuir a diferença de quatro pontos para o rival: uma partida com poucos espaços e que pode ser definida em um único lance. "Foi um jogo bom, de detalhes. Erramos e tomamos o gol", resumiu o são-paulino.

Com 36 pontos somados, o São Paulo se manteve por mais uma rodada no G-4 do Brasileirão. No entanto, viu o Palmeiras aumentar a vantagem que tem na liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, conquistada no sábado. Agora, as duas equipes duelarão no clássico do próximo domingo, no Morumbi, que pode ser decisivo para as pretensões de título de ambos os times.