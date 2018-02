São Paulo espera receber taça das 'bolinhas' em janeiro

O São Paulo ainda está na expectativa de receber a taça das 'bolinhas', como pentacampeão brasileiro neste mês de janeiro. João Paulo de Jesus Lopes, assessor especial da presidência do time tricolor, diz que o clube só aguarda a definição da CBF por uma data para organizar a festa da entrega da taça. "O doutor Virgílio Elísio, diretor técnico da CBF, e o presidente Ricardo Teixeira, em conversas posteriores, nos falaram sobre isso. É só questão de marcar uma data e isso deve ocorrer em janeiro. Estamos aguardando o contato", diz o dirigente são-paulino, em entrevista à rádio Jovem Pan. A CBF, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso em nenhum momento, principalmente desde que o time paulistano confirmou a conquista do Brasileirão 2007. A posse definitiva da taça, que esteve em disputa até o início dos anos 90, é motivo de polêmica porque o Flamengo seria o primeiro pentacampeão nacional, graças à conquista da Copa União de 1987, título que não é reconhecido pela CBF. A taça ganhou o apelido de 'bolinhas' pelo seu formato. Quando o time rubro-negro conquistou o título de 1992, para evitar mais polêmicas, a entidade resolveu guardar a taça em um cofre até que se surgisse um novo pentacampeão ou o caso fosse resolvido na Justiça - e foi, com o Sport Recife sendo proclamado o campeão daquele ano.