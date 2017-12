São Paulo espera recuperação de Danilo Passa por Danilo a definição do São Paulo, que enfrenta o Juventude no domingo, às 18 horas, no Morumbi. O meia, que se recupera de uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda, não participou do treino desta sexta-feira. Apenas correu em volta do campo e ainda é dúvida para o técnico Emerson Leão. "Vamos aguardar o Danilo, antes de definir alguma coisa", revelou Leão. E, por Danilo não poder participar, até o treino foi diferente. Nada de coletivo. Apenas um "rachão" e trabalhos específicos, como foi a tônica da semana. "Não adiantaria dar um coletivo se não sei como vou montar o time. Dependo do Danilo. Um coletivo só serviria para que os jornalistas fizessem suposições", justificou o técnico. Há boas possibilidades de Danilo jogar. Não sentiu dores, mas um resultado definitivo só será conhecido neste sábado. Ou até no domingo, se Leão quiser manter o mistério. As dúvidas podem ser resumidas ao seguinte: se Danilo jogar, Diego Tardelli deve ter um atacante como companheiro no ataque. Se Danilo não jogar, Leão deve escalar dois meias. Nildo e Vélber são os favoritos. E Tardelli ficaria sem um companheiro de ofício na frente. Leão mantém o mistério, mas dá algumas dicas. "Sempre disse que, se fosse preciso, em uma emergência mudaria o esquema de três zagueiros para dois zagueiros. Só que nunca fiz isso. E você quer uma emergência maior do que ter apenas 30 minutos para vencer o São Caetano? E não mudei nem assim", disse o técnico. Ponto para a escalação com os três zagueiros. Assim, Fabão se garante ao lado de Lugano e de Rodrigo. Outra dica de Leão. "Não importa se o atacante é forte ou fraco, o que não pode é ficar fixo na área, como quem não participa do jogo. Não adianta observar o jogo, tem de produzir para o time. Penso mesmo em colocar o Danilo mais à frente, como um atacante." A frase tira Marcinho e Rondón do time. E, provavelmente, um dos dois até do banco. Com tantas dúvidas, Leão tem que apostar no emocional da equipe. Nesta sexta-feira, repetiu o que disse durante toda a semana. "Este grupo rendeu muito nos momentos em que esteve sob pressão. Vencemos Palmeiras, Santos e São Caetano. Confio muito neles." Leão espera um final feliz na reação iniciada há nove jogos, com sete vitórias, um empate e uma derrota. E usa outra de suas frases para definir a importância do jogo. "Mudamos muita coisa e iniciamos uma decolagem muito boa no campeonato. Precisamos manter vôo tranqüilo para fazer boa aterrissagem", afirmou. Para isso, o técnico do São Paulo espera ansioso pelo comandante Danilo.