São Paulo espera renda recorde O São Paulo deverá alcançar, na semana que vem, uma marca histórica: a de R$ 1 milhão de arrecadação num jogo, número inimaginável nos últimos anos. De acordo com cálculo feito pelos dirigentes do clube, o confronto com o Once Caldas, na semana que vem, no Morumbi, pela semifinal da Libertadores, terá renda recorde. A obsessão do são-paulino pela competição continental fica mais explícita a cada etapa. Para se ter uma idéia, mais de 42 mil ingressos já foram vendidos, mesmo faltando seis dias para o jogo contra os colombianos - e com transmissão ao vivo pela televisão para a capital paulista. "A única coisa que está nos preocupando bastante é a ação dos cambistas", afirmou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento. Foram colocados à venda quase 70 mil entradas, que deverão se esgotar. Se houver necessidade, mais 5 mil bilhetes vão ser colocados à disposição do público. O São Paulo já faturou mais de R$ 6,3 milhões, em 2004, com a Libertadores. "É a única competição que disputamos que realmente dá lucro", comentou Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. O segundo duelo com o Once Caldas será no dia 16, em Manizales. Antes, porém, a equipe do técnico Cuca enfrentará o Grêmio, no dia 12, no Morumbi. A diretoria tricolor busca um ou dois reforços para a seqüência do Campeonato Brasileiro. Desde que não tenha de desembolsar muito dinheiro. O meia Anaílson, do São Caetano, foi sondado pelo clube. O Azulão, porém, não aceita liberá-lo sem receber uma boa compensação financeira, o que praticamente inviabiliza o negócio.