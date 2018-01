São Paulo espera Tcheco nesta quinta O meia Tcheco, um dos jogadores pretendidos pelo São Paulo, pode conseguir hoje a sua liberação do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. É o que garante José Antonio Lima, seu pai e procurador. "Estamos esperando um fax da Arábia para resolver a situação." José Antonio diz que, caso o fax chegue, Tcheco se apresentará a um dos três clubes - São Paulo, Santos e Cruzeiro - que fizeram ofertas pelo jogador. "Os árabes vão definir qual a melhor proposta e assinaremos contrato." João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo, não concorda com a análise. "O Tcheco assinou uma carta de intenções conosco, acertando salários e tempo de duração de contrato, que será de um ano e oito meses, que é o que resta para ele cumprir lá. Ele se comprometeu a conseguir a liberação com os árabes e estamos esperando." O pai de Tcheco reconhece que há uma carta de intenções assinada, mas diz que ela não é garantia de nada. "Nem de nossa parte e nem da parte do São Paulo." Tcheco ganhou notoriedade no Brasileiro de 2003.