São Paulo espera ter Lugano para jogo de volta da Libertadores

A comissão técnica do São Paulo espera ter o zagueiro Diego Lugano preparado para jogar pelo menos a partida de volta da pré-Libertadores, contra o Cesar Vallejo, do Peru. O jogo será no dia 10 de fevereiro no Pacaembu. O uruguaio recém-contratado não deve ter condições físicas de entrar em campo no confronto de ida, no dia 3, em Trujillo, no norte do país.

O defensor chegou ao Brasil há quase duas semanas abaixo do peso, e como iniciou a pré-temporada depois dos demais companheiros ainda não está na forma física ideal. Por enquanto Lugano fez trabalhos apenas na academia e na hidroginástica, sem uma previsão de quando vai iniciar as atividades no gramado junto com os demais colegas de São Paulo.

O técnico Edgardo Bauza aguarda a liberação do departamento médico para poder contar com o zagueiro. Enquanto isso o argentino tem armado a dupla de defesa com Breno e Rodrigo Caio. Os dois foram titulares inclusive no amistoso da última quarta-feira, quando a equipe bateu o Cerro Porteño por 1 a 0, em Assunção.