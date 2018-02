São Paulo espera trazer Júnior e Tcheco Após iniciar o processo de reformulação do elenco com a dispensa de Gustavo Nery e Marquinhos, a diretoria do São Paulo começa a se mexer para recompor o grupo e reforçar o time em busca do novo projeto, o de voltar à Libertadores em 2005. Os dirigentes estão otimistas em acertar duas contratações até o início de julho. São as do volante Tcheco, que está no futebol árabe, e do lateral-esquerdo Júnior, cujos direitos pertencem ao Parma, da Itália. De acordo com Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, Tcheco deve conseguir a liberação para voltar ao Brasil por empréstimo nas próximas semanas. O jogador e o São Paulo já mantiveram contato e deixaram o acordo bem encaminhado. A situação de Júnior é parecida. O atleta, que participou da campanha vitoriosa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, quer voltar ao Brasil e, para isso, estaria disposto a reduzir bastante seu salário. O lateral conversou com cartolas são-paulinos e manifestou interesse em defender a equipe do Morumbi. Por se tratar de um profissional de alto nível, reconhecido dentro e fora do País, o São Paulo aceitará, até, pagar a ele vencimentos acima do que vem oferecendo ultimamente. Juvêncio fez questão de dizer que o clube está preparado para remodelar o elenco sem grandes prejuízos. Alguns conselheiros afirmam temer que o São Paulo, após a eliminação da Libertadores, sofra o mesmo problema pelo qual passou o Corinthians em 2003, quando, depois do desmanche ocorrido no meio do ano, despencou no Campeonato Brasileiro. "Posso garantir que nosso planejamento é bom e que isso não vai acontecer", declarou o diretor de Futebol. Além de Marquinhos e Gustavo Nery, pelo menos outros quatro ou cinco jogadores deixarão o Morumbi. Fábio Simplício não terá o contrato renovado e deverá jogar no máximo até julho. Alexandre também dificilmente acertará novo vínculo. Adriano, Souza e Ramalho serão liberados para procurar clube. "Precisamos dar exemplo", comentou Juvêncio. As dispensas têm também como objetivo alertar aqueles que permanecerão no elenco. "Não podemos deixar que ninguém se acomode." A eventual chegada de Júnior e Tcheco começaria a dar nova cara ao São Paulo. O lateral ocuparia o lugar de Gustavo Nery. Fábio Santos, embora tenha prestígio no Morumbi, ainda é considerado inexperiente para assumir a condição de titular. No meio-de-campo, o volante Renan está ganhando uma vaga. Tcheco jogaria ao seu lado e Danilo, um pouco mais à frente. Faltaria, então, mais uma meia, do qual a diretoria vai correr atrás. Para o ataque, haverá a necessidade de pelo menos mais um atleta, porque Luís Fabiano irá, fatalmente, se transferir para a Europa.