São Paulo espera vencer o Necaxa para reverter má situação Na competição que o São Paulo mais gosta de jogar, a noite é de decisão. A partir das 21h45, no Estádio do Morumbi, a equipe do técnico Muricy Ramalho tem obrigação de reverter a situação negativa na Copa Libertadores e derrotar o Necaxa. Na terceira colocação com quatro pontos, os brasileiros estão cinco atrás dos mexicanos, líderes do Grupo 2. Desde 2004, este tem sido o pior início do São Paulo na Libertadores - contabilizando os primeiros três jogos. Em sua reestréia na competição, depois de 10 anos de ausência, a equipe do Morumbi obteve duas vitórias e uma derrota - a mesma campanha de 2006. Em 2005, empatou duas vezes e ganhou uma. Nas últimas edições, os são-paulinos terminaram como líderes de seu grupo. Algo que dificilmente irá acontecer este ano. Muricy, porém, faz uma ressalva, sem muita consistência. ?Junto com o Inter, o São Paulo caiu no grupo mais difícil. É engraçado, porque isso aconteceu justamente com o último campeão e o vice.? E o treinador vê um lado positivo na dificuldade. ?Isso é bom porque o time fica fortalecido, ganha moral.? Para devolver a derrota ao Necaxa, Muricy terá a tranqüilidade de contar com time praticamente completo. Apenas o zagueiro André Dias é desfalque. Richarlyson, que voltou há dois jogos para a equipe e teve excelente atuação no clássico contra o Palmeiras, com um belo gol, está confirmado. A versatilidade do jogador permite que Muricy prolongue a definição do sistema tático da equipe: 4-4-2 ou 3-5-2. ?A gente treinou as duas formações. Até porque o Richarlyson pode atuar como volante e terceiro zagueiro. Vou definir isso ainda, estudar o Necaxa com carinho.? Aloísio também volta e Leandro, que se recupera de gripe, é presença praticamente certa. Flamengo teme acomodação Mesmo com a vaga assegurada à próxima fase da Copa Libertadores, o técnico do Flamengo, Ney Franco, não quer os jogadores acomodados na partida contra o Maracaibo, às 21h45, na Venezuela. ?É muito importante tentar ser o primeiro do grupo e, mais do que isso, tentar ser o primeiro colocado na classificação geral desta fase. Traçamos isto como meta e não podemos cair na armadilha de que o Maracaibo é fraco?, disse o técnico. SÃO PAULO X NECAXA São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadilson; Josué, Richarlyson, Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Necaxa - Álvarez; Lucas, Quattrocchi, Beltrán e Cervantes; Hernández (Pérez), Galindo, Barbosa e Moreno (Ruiz); Salgueiro (Giménez) e Kleber. Técnico: José Luis Trejo. Árbitro - Hector Baldassi (ARG). Horário - 21h45. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). UNIÓN MARACAIBO X FLAMENGO Unión Maracaibo - Sanhouse; Martínez, Bovaglio, Mea Vitali e Machado; Mea Vitali, Fernández, Figueroa e Vallenilla; Cásseres e Rentería (Ballesteros). Técnico: Jorge Pellicer. Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton, Renato e Renato Augusto; Souza e Leonardo. Técnico: Ney Franco. Árbitro - Carrillo Victor (Peru). Horário - 21h45 (horário de Brasília). Local - Estádio José Encarnacion Romero, em Maracaibo (VEN).