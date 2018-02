São Paulo esquece o Carnaval e quer ter boa estréia Na luta por mais um título da Copa Libertadores da América, os jogadores do São Paulo fazem questão de esquecer até a mais tradicional festa brasileira, o Carnaval. Na manhã desta segunda-feira, em plena folia por todo o País, a delegação tricolor embarcou para a Venezuela, onde jogará contra o Caracas, na quarta, pela estréia na competição continental. ?Ainda vamos ter muitos carnavais pela frente. O mais importante mesmo é a gente começar bem a campanha pelo título da Libertadores?, disse o atacante Aloísio. ?Vamos ver se conseguimos voltar da Venezuela com uma bela vitória para estrear bem?, afirmou o lateral-esquerdo Júnior. O treinador Muricy Ramalho terá vários desfalques para o jogo contra o Caracas. No gol, Rogério Ceni está com a seleção brasileira e será substituído por Bosco. Na zaga, Lugano (com a seleção do Uruguai) e Fabão (machucado) dão seus lugares para Alex e Edcarlos.