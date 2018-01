São Paulo está atrás de Felipe Felipe, revelado no Vasco e atualmente no Galatasaray, da Turquia, pode ser a novidade do São Paulo no início do ano. O diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, confirmou que o atleta foi oferecido pelo empresário Reinaldo Pita e disse ainda que o clube tem interesse na contratação. ?Não há nada fechado, mas existiram sim algumas conversas?, garantiu o dirigente. Segundo Leco, o clube turco pede alguns jogadores do elenco são-paulino em troca da liberação de Felipe. De acordo com o dirigente, a negociação envolvendo o lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR ? ?prioridade absoluta do São Paulo? ?, não anula ou condiciona a vinda de Felipe, que iniciou a carreira como lateral-esquerdo mas vem jogando ultimamente como meia. O clube, portanto, estaria contratando-o para o meio-de-campo, região em que atuam Kaká e Ricardinho. ?Quando o jogador é bom, ele arranja espaço?, justificou Leco. Felipe, com 25 anos, estreou na lateral do Vasco, em 1996, passou ainda pelo Palmeiras e Atlético-MG e se transferiu, em junho, para o Galatasaray, dono de 50% do passe do atleta (a outra metade é do empresário Reinaldo Pita). A habilidade com a perna esquerda projetou rapidamente Felipe no futebol nacional. A boa atuação no Vasco que conquistou o título brasileiro de 1997 rendeu ao atleta a primeira convocação para a seleção brasileira, na época treinada por Zagallo. Bom de bola, mas ruim no temperamento. Por não querer mais jogar na lateral, em 2001, desentendeu-se com com o presidente vascaíno, Eurico Miranda. Pelo menos motivo, deixou o Palmeiras no mesmo ano. Sua passagem pela Turquia também foi marcada por um desentendimento. Em novembro, alegando não estar sendo bem aproveitado no time, Felipe rescinciu seu contrato com o Galatasaray. O Vasco pretendia contratá-lo, mas parece ter desistido por não ter como pagar o alto salário do jogador.