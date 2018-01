São Paulo está atrás só na história São 6 jogos e 20 gols marcados (4 no Ituano, 2 na Inter de Limeira, 2 no União São João, 4 no Atlético Sorocaba, 3 no Palmeiras e 5 na Portuguesa Santista). Neste Paulista, o líder São Paulo é imbatível no Morumbi, onde conquistou 100% dos pontos - a invencibilidade em casa vem desde 1.º de setembro de 2004. O torcedor está empolgado para mais um show, desta vez diante do Corinthians. O grande espetáculo pode até acontecer, mas os positivos números do Tricolor em casa, que deixam qualquer adversário em alerta, antes mesmo de os jogos começarem, não intimidam a equipe de Parque São Jorge. Ao contrário, deixa o time do técnico Emerson Leão alerta e preocupado. O Corinthians é um dos poucos, senão o único, adversário no qual o fator campo são-paulino não predomina. Na história do clássico, já foram realizadas 269 partidas, com 103 vitórias do Corinthians, 82 do São Paulo e 84 empates. A supremacia corintiana estende-se no Paulista, 53 triunfos contra 48 do rival e 47 igualdades e também em confrontos no palco desta tarde: 41 a 30, com 44 resultados iguais. "Em casa, a obrigação de vencer é sempre nossa", ressalta o zagueiro Lugano. "O Morumbi é nosso ponto favorável e tem sempre de prevalecer", endossa o lateral Cicinho. No Morumbi, nos últimos anos, São Paulo e Corinthians disputaram quatro finais (3 a 1 para o Corinthians), e outras quatro semifinais, com o placar, mais uma vez, se repetindo. "Pôxa, mas só vantagens ao Corinthians?", indaga o são-paulino. Não é bem assim. Sua equipe não perde do rival desde 2003. Em 2004, 3 a 0 no Paulista com direito a gol de letra de Fábio Simplício e 1 a 0 e 1 a 1 pelo Brasileiro. Mas como Leão frisa, "retrospecto não ganha jogo", a única certeza neste domingo é a de um bom espetáculo.