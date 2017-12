São Paulo está cheio de indefinições O São Paulo começa a semana cercado de indefinições. Pela terceira vez nos últimos anos o clube tenta contratar o zagueiro Émerson, da Portuguesa. Mas a negociação está esbarrando no valor pedido pela diretoria da Lusa: R$ 5 milhões. Os são-paulinos entendem que a quantia está fora dos padrões para o futebol brasileiro, principalmente por se tratar de um jogador de defesa. Complicações em transferências não são novidade na carreira de Émerson. No início do ano, ele se apresentou ao Olympique Lyon, da França, mas acabou sendo vetado no exame médico, por causa de uma contusão na sola do pé. A demora na chegada de reforços já está preocupando o técnico Nelsinho Baptista. Ele precisa começar a trabalhar o grupo que vai participar da Copa dos Campeões, a partir do dia 23, em Maceió e João Pessoa. Apesar de a própria diretoria e comissão técnica do clube afirmarem que a competição é fundamental para as pretensões são-paulinas, uma vez que o campeão garante vaga na Copa Libertadores da América, os dirigentes pedem calma ao treinador. "Admitimos que precisamos contratar, e vamos fazer isso", afirmou o presidente Paulo Amaral. "Mas acontece que não podemos cometer loucuras." Os dirigentes do São Paulo ainda esperam a chegada do famoso fax do Borussia Dortmund, da Alemanha, oficializando uma suposta proposta pelo atacante França.