São Paulo está de olho no meia Diego Souza, do Grêmio

O São Paulo está cada vez mais encantado com o gremista Diego Souza. O jogador ficou longe de brilhar na partida deste domingo, mas arranca suspiros pelos lados do Morumbi. É tido como jogador modelo para a disputa de uma Libertadores. Então, nada melhor do que contar com ele para 2008, já que o São Paulo quer o tetra do torneio. O desejo existe e já é declarado. Veja também: Clube japonês fez proposta para contratar Rogério Ceni "O Diego Souza tem muita força e boa chegada na área. É muito bom jogador", elogia o técnico Muricy Ramalho, antes de uma importante ressalva. "Mas ele pertence ao Benfica, de Portugal, e quando falamos em futebol europeu, estamos falando em euro. Lá, tudo é tratado em euro. E quando falamos em euro, tudo fica mais complicado. Não sei se dá para a gente", ameniza. "Ele é um jogador interessante. Tem características parecidas com as do Danilo, que jogou conosco até o ano passado", comparou o capitão Rogério Ceni. "Eu o considero importante para a Libertadores. É forte, alto, ajuda na bola aérea, na barreira. Se tivesse poder para contratar, teria interesse em trazê-lo." Não é novidade nenhuma que o goleiro adora fazer a cabeça de jogadores para reforçar o Tricolor. "Mas vou ficar devendo se está bem encaminhado", desconversou Rogério. Diego Souza joga emprestado ao Grêmio somente até o fim do ano. E apesar de pertencer ao Benfica, é praticamente certo que não retornará ao futebol português na próxima temporada, já que foi pouquíssimo aproveitado desde que foi contratado do Fluminense, em 2005 - já passou pelo Flamengo por empréstimo, antes de chegar ao Grêmio. Prefere ser repassado a outros clubes ou novamente negociado em definitivo. Desde que ficou sabendo do assédio do São Paulo, a diretoria gremista tem corrido atrás na tentativa de renovar o vínculo de Diego Souza. O presidente do clube, Paulo Odone, até já viajou para Portugal para tratar pessoalmente do assunto com o Benfica. No entanto, nada resolveu. Retornou da Europa apenas com a informação de que teria de desembolsar 4 milhões de euros (R$ 10,2 milhões) se quisesse adquirir de vez o atleta. Cifra fora da realidade do clube gaúcho e também do futebol brasileiro. No entanto, o São Paulo poderia se valer do bom relacionamento que manteve com o Benfica nos últimos tempos para facilitar um empréstimo ou até mesmo a compra do atleta mais para a frente. Durante a temporada, quando o time necessitava urgentemente de um centroavante, a diretoria repatriou Marcel, que estava encostado no clube português. Recentemente, os dirigentes voltaram a fazer negócio. Os portugueses compraram o zagueiro Edcarlos por cerca de 2 milhões de euros (R$ 5,1 milhões). Apesar de tudo, a diretoria do Morumbi jura que em nenhum momento tocou no nome de Diego Souza. Ainda. Existe uma outra coincidência que joga a favor do São Paulo: um dos empresários de Diego Souza, Eduardo Uram, também é representante do botafoguense Joilson, que já estaria acertado com o clube do Morumbi para a próxima temporada. O jogador só aguarda o término do Campeonato Brasileiro para ser anunciado oficialmente.