São Paulo está fora da Copa Mercosul O São Paulo foi derrotado por 4 a 2 pelo Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira à noite na Argentina, e está eliminado da Copa Mercosul. Com sete pontos, o São Paulo terminou em terceiro lugar do grupo D, três pontos atrás do líder Talleres, que venceu o Peñarol por 3 a 1, e a um do Vélez. O resultado deve piorar ainda mais o ambiente no São Paulo, em crise desde que o técnico Nelsinho Baptista decidiu afastar da equipe o meia Carlos Miguel, o lateral Gustavo Nery e o zagueiro Rogério Pinheiro, após acusá-los de tentar prejudicar seu trabalho. Intranqüilo por causa dos atuais conflitos internos, o grupo são-paulino ficou abalado quando Gracián, logo aos dois minutos, abriu o placar para os donos da casa. França empatou aos 14, mas nove minutos depois o zagueiro Fuentes, de cabeça, deixou os argentinos novamente em vantagem. No segundo tempo os argentinos continuaram com o domínio. Gracián aos 8 e Reginaldo Araújo, contra, aos 19, ampliaram para 4 a 1. Os brasileiros conseguiram reagir em uma jogada ensaiada na cobrança de falta de Rogério Ceni, que terminou com a conclusão do mesmo Reginaldo Araújo, desta vez no gol certo.