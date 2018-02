São Paulo está fora da Libertadores O São Paulo está fora da final da Libertadores, após a derrota por 2 a 1 para o Once Caldas, nesta quarta-feira à noite, em Manizales. O time colombiano enfrentará Boca ou River Plate, que se enfrentam nesta quinta em Buenos Aires. O gol da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com Agudelo, um castigo merecido para um time que começou a jogar muito cedo para tentar levar a decisão para os pênaltis. Alcazar marcou o primeiro e Danilo empatou, ambos no primeiro tempo. O São Paulo, desde o início do jogo, foi preso em uma armadilha montada pelo Once Caldas e facilitada pela opção de Cuca em manter Marquinhos como volante e dar a Fábio Simplício a missão de armar as jogadas do time. Ele queria uma boa saída de bola, desde a defesa, mas o que se viu foi um Marquinhos muito frágil na marcação e Fábio Simplício errando passes curtos e longos, sem distinção. E em quantidade. O pouco comprometimento de Danilo com o jogo - ele permitia a saída de bola de Viáfara - era o que faltava para que o Once Caldas mandasse no jogo, colocando Moreno, Valentierra e Viáfara em cima de Gustavo Nery que, acossado, fazia faltas. Logo aos 30 segundos, Rodrigo fez falta em Alcazar, não aproveitada por Valentierra. E aos nove minutos, Ceni cobrou mal a falta de Vanegas em Grafite. O primero perigo para o São Paulo chegou aos 15 minutos. Velasquez lançou Alcazar na direita. Rodrigo marcou mal e permitiu o chute cruzado, que assustou muito. O São Paulo errava passes e permitia contra-ataques. Foi assim, aos 17, com Cicinho, aos 21 com Gustavo Nery e aos 23, com Fábio Simplício. Aos 24, o passe veio da direita para a cabeçada de Valentierra. Alexandre salvou. O anunciado gol saiu aos 28 minutos. Valentierra cobrou a falta, desde a direita. Rogério Ceni foi mal na bola, que bateu no chão e subiu. Viáfara cabeceou para dentro da área e Alcazar marcou. Foi o suficiente para que Cuca sacasse Marquinhos e colocasse Fábio San tos, adiantando Nery. Aos 33 minutos, o São Paulo empatou. Grafite cruzou da direita, Gustavo Nery cabeceou para trás e Danilo, com um chute cruzado, fez o seu primeiro gol pelo São Paulo. Após o gol e, melhor postado em campo, o time brasileiro passou a ter boas chances, mas foi o Once Caldas que chegou mais perto, com um chute de Viáfara - outra vez na direita - que acertou a trave. Cuca reclamou muito dos erros de passe do São Paulo e exigiu que os jogadores não dessem contra-ataques ao adversário. Conseguiu dar um ritmo mais lento ao jogo. O lance aos dois minutos, quando Gustavo Nery perdeu um gol feito, à frente de Henao, após o cruzamento de Grafite, foi uma exceção. O que se viu foi o São Paulo jogando como se a decisão por pênaltis fosse a única opção para se chegar à final da Libertadores. Luís Fernando Montoya trocou seus atacantes - entraram Araújo e Agudelo em lugar de Moreno e Alcazar, respectivamente - mas foi o São Paulo que teve duas boas chances com o chute de Grafite aos 21 e o cruzamento de Gustavo Nery que Luís Fabiano não alcançou aos 23 minutos. Cuca mudou aos 30 minutos, colocando Gabriel em lugar de Fábio Simplício, tentando uma vez mais uma melhor qualidade de passe. Teve chance que Nery desperdiçou aos 36 minutos, mas foi o Once Caldas que marcou. O São Paulo, que só pensava em marcar, permitiu que Araújo tivesse espaço para lançar Agudelo que castigou a opção cautelosa de Cuca.