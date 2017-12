São Paulo está mais perto da Libertadores O São Paulo conquistou uma suada vitória sobre o Internacional por 2 a 1, de virada, neste sábado à noite, no Morumbi, e mantém ainda o sonho de chegar ao título do Campeonato Brasileiro, ficando inclusive mais perto da Copa Libertadores. Mesmo contra um adversário com time misto, os comandados de Emerson Leão tiveram muitas dificuldades. Grafite foi fundamental ao marcar o gol que decidiu o jogo, aos 34 do segundo tempo. A equipe chegou aos 78 pontos (três atrás do líder Atlético-PR), em terceiro, e enfrentará o Vitória em Salvador na próxima rodada. Com menos de um minuto, o São Paulo chegou com perigo com Grafite. Mas o zagueiro Herbella dividiu com o atacante e mandou a bola para a linha de fundo. A torcida até reclamou pênalti. O árbitro Lourival Dias Lima Filho marcou escanteio. O São Paulo começava com mais volume de jogo. O Inter, com apenas quatro titulares - o técnico Muricy Ramalho poupou alguns jogadores para o jogo contra o Boca, quarta-feira, na partida de volta da Copa Sul-Americana -, surpreendeu o São Paulo. As principais jogadas do time gaúcho aconteciam pela direita. E o São Paulo não mostrava muita criatividade na hora de criar as jogadas. As jogadas pelas laterais, principal arma da equipe paulista, não saíam. O adversário surpreendia nos contra-ataques. E chegou ao gol em uma rápida descida. Wellington avançou pela direita e cruzou. A bola passou por toda a defesa e o atacante Danilo só teve o trabalho de empurrar para a rede. O São Paulo sentiu o gol e mostrava nervosismo. Só aos 30 minutos levou perigo ao gol de André. O lateral-esquerdo Júnior fez uma boa cobrança de falta, mas o goleiro do Internacional conseguiu fazer um leve desvio na bola, que ainda tocou no travessão antes de ir para escanteio. Sem apresentar um bom futebol, o São Paulo contou com a sorte para empatar a partida. O zagueiro Fabão chutou a bola em direção à área, Sangaletti tentou cortar de cabeça e encobriu o goleiro André, que nada pôde fazer para impedir o empate do São Paulo. Mesmo com o gol, o Inter continuou levando mais perigo. Renan salvou um gol aos 37 minutos, mandando a bola para escanteio, quando Rogério Ceni estava totalmente ?vendido? no lance. Três minutos depois, Wellington, novamente pela direita, obrigou o goleiro são-paulino a fazer grande defesa. No rebote, Danilo chutou e a bola passou raspando o travessão. Foi a última jogada de perigo do primeiro tempo."É um jogo complicado, de pegada, o Inter é um time bom", disse o lateral Cicinho no intervalo. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor. Explorando as laterais, levaram mais perigo. Aos oito minutos, Cicinho deu belo passe para Diego Tardelli, que perdeu boa chance. Diferentemente do primeiro tempo, o São Paulo atacou mais. O Inter já não levava tanto perigo. A única jogada foi em cabeçada de Rodrigo Paulista, que passou perto. A virada veio aos 34 minutos. Grafite ganhou da defesa, invadiu a área e fuzilou o goleiro André. Foi uma boa vitória. Veja a classificação