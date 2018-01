São Paulo está pelo Santos para título O São Paulo despachou mais um concorrente ao título. A exemplo do que havia feito no domingo passado, quando liquidou o Palmeiras, mandou o Corinthians para o buraco, neste domingo, no Morumbi. Venceu o clássico por 1 a 0 e, além de garantir os três pontos, sustentou a liderança isolada do Paulistão. No caminho, agora, apenas o Santos, o seu mais temido concorrente à taça. Se a distância em pontos entre o líder e o time de Robinho - de quatro pontos (28 a 24) - não é nenhum assombro, ganha outra proporção quando se analisam as chances porcentuais de cada uma das equipes chegar ao título. Restando 9 rodadas para o final da competição, a possibilidade do Tricolor ficar com a taça é de 69%. O Alvinegro santista, com duas vitórias a menos, mantém 20% de chances. Os cálculos são do matemático gaúcho Tristão Garcia. Com chances reduzidas, Mogi Mirim (7%), Santo André (3%) e Corinthians (1%) torcem para que os ponteiros se compliquem no torneio regional em virtude de sua participação na complicada Taça Libertadores. No risco - Vencendo pela primeira vez na competição apenas na 10ª rodada, o Atlético de Sorocaba é o mais cotado para jogar a 2ª divisão em 2005. As chances são de 84%. A perigo também estão a Portuguesa (66%), Ponte Preta (65%) e Inter de Limeira (57%). União Barbarense e Rio Branco têm 36% e 33%, respectivamente. E um fato curioso: o começo complicado e duas derrotas nos clássicos (para Santos e, neste domingo, para o São Paulo) deixaram o Corinthians não só com chances remotas de título, como também com, coincidentemente, 1% de chance de rebaixamento.