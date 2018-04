São Paulo está perto de acerto com lateral uruguaio da Inter de Milão

SÃO PAULO - O São Paulo está perto de acertar a contratação do lateral-esquerdo Álvaro Pereira, da Inter de Milão e da seleção uruguaia, até o final de 2014. O clube paulista procurou os italianos e recebeu um aceno positivo, o que pode facilitar o acerto entre as partes. Com o atleta as bases já estão acertadas - tanto que a imprensa da Itália dá como certa a transferência.

Titular da seleção uruguaia, o jogador não tem espaço na Inter por causa da concorrência do japonês Yuto Nagatomo, preferido do técnico Walter Mazzari, e quer ter a oportunidade de manter a sequência de jogos para chegar na Copa do Mundo no Brasil como dono da posição no Uruguai. Ele chegou ao clube de Milão em 2012, após ser vendido pelo Porto por 10 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), e quase foi envolvido como parte de uma negociação para voltar ao clube português em troca do colombiano Jackson Martínez.

Atualmente, o São Paulo tem três opções para o setor, mas nenhum nome agrada plenamente. Reinaldo foi contratado em definitivo após fazer um bom segundo semestre. Seu reserva imediato é o argentino Clemente Rodríguez, que não jogou sob o comando do técnico Muricy Ramalho e deve ser liberado no caso de algum interessado - River Plate e Lanús observam o atleta. O outro é Thiago Carleto, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito.

Até agora, o São Paulo contratou apenas o lateral-direito Luis Ricardo para a temporada. O clube tem sofrido para reforçar seu elenco e já viu as negociações por Vargas, Rafael Sóbis e Jucilei fracassarem. O clube ainda conversa com o Grêmio para contratar o volante Souza em uma troca pelo zagueiro Rhodolfo.

SAÍDA

O lateral-direito Caramelo vai assinar nas próximas horas contrato para defender o Atlético-GO por uma temporada. Destaque do Mogi Mirim no último Paulistão, ele teve poucas oportunidades no São Paulo e viu seu setor ficar ainda mais concorrido com a chegada de Luis Ricardo. O garoto Auro, destaque da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, será integrado ao elenco profissional ao término da participação são-paulina na competição.