São Paulo estabelece ?grupo dos confiáveis? A Comissão Técnica do São Paulo confia em apenas17 dos 26 jogadores do elenco. E, mesmo entre esses "eleitos", há jogadores que sofrem restrições quanto à técnica e falta de personalidade em campo. Alexandre está no primeiro caso; Adriano, Souza e Vélber, no segundo. E os 17 podem se transformar em 14 no segundo semestre, porque Gustavo Nery está vendido para o futebol alemão, Fábio Simplício luta por uma transferência para o futebol europeu e Alexandre não se cuida fisicamente, o que o leva a lutar contra o aumento de peso. Por isso, não haverá muito entusiasmo pela renovação do seu contrato, que termina em julho. A escassez de opções faz com que o banco de reservas seja sempre o mesmo: Roger, Gabriel, Lugano, Souza, Danilo, Vélber e Jean. Eles e mais os onze titulares são os jogadores que Cuca utiliza com mais constância. Havia um 18º, Adriano, mas a falta de personalidade o afastou do "grupo dos confiáveis". Depois da partida contra o Alianza, pela Libertadores, sua permanência no elenco passou a ser qeestão de tempo. A formação do elenco, no início do ano, teve pelo menos um grande erro: a contratação de Danilo, uma grande aposta do diretor de futebol Juvenal Juvêncio, que o descreveu como "um jogador de porte altivo, cabeça levantada, passos largos, bons lançamentos e alto nível intelectual." Hoje, Danilo é reserva e não cansa de mostrar sua timidez. O pior, para o São Paulo, é que a sua contratação irritou o Goiás - que recusou seguidas ofertas por Josué, o volante que Cuca realmente gostaria de ter. O técnico indicou seis dos oito jogadores que chegaram no início do ano: Cicinho, Fabão, Rodrigo, Vélber, Marquinhos e Jean. Grafite já havia sido contratado, depois de uma disputa com o Cruzeiro, e tem a sua confiança. O São Paulo continua buscando um volante que dê mais qualidade ao passe. Todos acreditam que, se houver uma nova dupla de volantes, o futebol de Marquinhos crescerá muito. E Cuca poderá colocar em prática uma de suas obsessões, que é fazer o time jogar com três atacantes. As outras necessidades urgentes são um lateral para o lugar de Gustavo Nery e um atacante. A reintegração de Diego Tardelli é algo improvável. Ninguém acredita que suas juras de arrependimento sejam verdadeiras.